"La relación deDoña Sofía con la Reina Letizia se enrareció cuando supo que había abortado", así de tajante fue el periodista Jaime Peñafiel, quien hace unos días calificó a la esposa del Rey Felipe como "desgraciada".

Peñafiel publicó un libro en referencia a los 80 años de Doña Sofía, por lo que está dando entrevistas en varios medios españoles, y la pregunta siempre sale en cuestión: ¿por qué no se llevan bien la esposa de Juan Carlos I y la Reina Letizia?



"Doña Sofía al principio intentó ayudar a Reina Letizia en todo. (...) A Felipe le apoyó frente al Rey, que no quería a Letizia. Pero después de la publicación del libro del primo de doña Letizia (David Rocasolano, 'Adiós Princesa') supo que su nuera no solo había abortado, sino que intentó implicar a su hijo en limpiar los rastros del asunto. Eso las distanció", confesó el periodista a El Cierre Digital.



Peñafiel, quien es un crítico de la Reina Letizia, pero adora a Doña Sofía, recordó el evento cuando la Infanta Sofía le faltó el respeto y le tiró un manotazo a su madre.



"Después del incidente de Palma, donde hubo violencia verbal y malos modos por parte de Letizia y de Leonor, que la Reina se prestase a un paripé es vergonzoso", indicó el periodista.



Asimismo, Peñafiel contó la relación que tienen Doña Sofía con la Reina Letizia con respecto a la Infanta Sofía.



"Con respecto a Leonor está siendo educada por su madre. Doña Sofía se queja a su familia griega de que tiene dificultades para ver a sus nietas. La Princesa de Asturias tiene más influencias de su abuela materna, Paloma Rocasolano, que de la paterna", comentó el periodista.



Sobre el futuro de la monarquía española, Peñafiel no da muy buenas luces: "El futuro no está asegurado. El otro día me hacía gracia una periodista que decía que Leonor sería una gran Reina y yo pensaba: “pero ¡qué sabe!”. ¿Quién sabe si dentro de 40 años habrá monarquía o si directamente habrá España?".