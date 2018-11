Otro enemigo más de la Reina Letizia. El periodista Jaime Peñafiel, muy cercano a Doña Sofía, publicó el libro 'Los 80 años de Sofía. Esposa, madre y abuela', repasando la biografía de la consorte del emérito Juan Carlos,

En el libro, Peñafiel repasa la biografía de Doña Sofía, a la que conoce bien y con la que ha compartido buenos y malos momentos, sin embargo, no tuvo palabras muy halagadoras para la Reina Letizia.



Peñafiel se refiere a la Reina Letizia como una "desgraciada" y que solo ha tenido éxito porque se casó con el Rey Felipe.



"Eso es lo único bueno que digo de ella en el libro", indicó el periodista, quien no escatima en indicar que jamás le ha caído muy bien la Reina Letizia.



Peñafiel fue entrevistado por Vanity Fair a raíz de su libro, pero cuando fue consultado si escribiría un libro sobre la Reina Letizia pegó el grito al cielo.



"Antes de escribir un libro sobre la Reina Letizia me pego un tiro", dijo el periodista, quien también mencionó que muchas personas cercanas le han hecho este pedido.