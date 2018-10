Reina Letizia y Rey Felipe discutieron y se pelearon por el regalo de la princesa Leonor | FOTOS

La Reina Letizia y el Rey Felipe VI se pelearon por el regalo de cumpleaños de la Princesa de Asturias y futura heredera de la corona, la princesa Leonor, quien pidió un iPhone X en su treceavo onomástico.



Según los medios españoles, el Rey Felipe VI es más abierto a que la princesa Leonor tenga un celular, sin embargo, la Reina Letizia no quiere saber nada de ese aparato, y mucho menos de todo lo que involucre un iPhone X como WhatsApp, Instagram o Facebook.



Si a la Reina Letizia no le parece, al Rey Felipe VI sí, pues considera que tarde o temprano tendrá acceso a los iPhones-con supervisión-así que no se opone a que ya vaya aprendiendo.



Por ahora se desconoce quién ganará esta nueva batalla entre la Reina Letizia y el Rey Felipe VI, aunque se asegura que por ahora la princesa Leonor tendrá que esperar por su iPhone X que tanto anhela por su cumpleaños.



Pese a que la princesa Leonor ya tiene un celular, ella desea el último modelo del teléfono desarrollado por Apple, pero la Reina Letizia-más no el Rey Felipe VI-está muy de acuerdo que su hija no tenga perfil en redes sociales, pues esperan que, como futura reina, aprenda a mantener su vida íntima alejada de las cámaras.



La Reina Letizia no ha dado su brazo a torcer, aunque la princesa Leonor siempre reclama a su madre que sus primos sí puedan tener un iPhone X y hasta perfiles en redes sociales, ella, por ahora-o para siempre-deberá esperar.