El violento asalto al Capitolio de los seguidores de Trump se saldó con cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos. Medios locales han responsabilizado a Trump por incitar a la multitud reunida en Washington. Imagen de histórica portada de "The New York Times". (Texto: EFE / Foto: The New York Times).