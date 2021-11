El jardín de su casa se convirtió en una improvisada sala de parto para Emily Johnson, quien no dispuso de tiempo suficiente para llegar al hospital más cercano de California, Estados Unidos, y alumbrar a su bebé.

Según WAGM-TV, la mujer y su esposo Michael tenían previsto el “nacimiento perfecto” para el nuevo integrante de la familia, pero en el último momento ocurrió un hecho fortuito.

“Tenía muchas ganas de terminar (…) Esperaba que viniera temprano, pero nunca lo supimos realmente”, dijo Emily.

El pasado jueves, una semana antes del parto, los futuros padres sabían que el nacimiento del pequeño estaba muy cerca después que la embarazada presentara contracciones cada 10 minutos durante tres horas, pero decidieron tomarse un tiempo porque estaban muy cerca del hospital. A cinco minutos.

Aquella decisión fue un error, ya que Thomas -como se llama el bebe- era demasiado ansioso y quería conocer a sus padres cuanto antes.

“Las contracciones duraron cinco minutos, luego tres minutos, luego dos minutos, luego un minuto en unos 20 a 30 minutos. Y pensamos, ‘Oh, tenemos que subir al auto’. Tenemos que irnos’”, relató Emily Johnson.

Así fue como se gestó el nacimiento del pequeño Thomas en el patio de su casa. (Foto: Captura)

El reloj jugaba en contra de Emily y Michael, quienes debían bajar por el camino de entrada hasta llegar al auto, pero la mujer ya no podía avanzar. “Llegué al auto, me paré frente al auto y dije: ‘No. No puedo entrar en este auto’”, comentó.

De noche, bajo las estrella y con la compañía perfecta, la mujer dejó que la naturaleza hiciera su trabajo y le mostrara a Thomas.

“Yo estaba como, ‘Voy a ponerme en el césped. Yo voy a estar aquí Este es mi lugar’”, dijo Emily Johnson.

La madre de Emily, Kristy Sparks, catalogó el parto como “surrealista”: “Para cuando se acercaron a mí, tenía un bebé en brazos, llorando (…) Fue increíble”, dijo a WAGM-TV, agregando que llegó justo a tiempo para observar el nacimiento de su nieto.

“Me recosté en el césped y respiré profundo y agradablemente”, manifestó Emily. “‘Está bien, él está aquí. Me puedo relajar. Él está bien. Pero hombre, no quiero volver a hacer esto nunca más’”, continuó.

El suceso fue grabado por una cámara de seguridad ubicada en el timbre y compartido por el canal televisivo. En las imágenes se escucha los quejidos de la mujer, así como los primeros gritos de Thomas.

