Nicolás Maduro dijo este miércoles que no opinará sobre las elecciones de Estados Unidos, que todavía no arrojan un claro vencedor, y pidió reciprocidad de cara a las votaciones legislativas que el país caribeño celebrará en diciembre.

“Estados Unidos está lidiando con su problema de sus elecciones (...) no nos metemos, yo no me meto, Estados Unidos está lidiando con su propio problema electoral”, dijo el presidente venezolano durante una alocución televisada.

Pese a no entrar en detalles, Maduro tildó de “sorprendente” el proceso electoral estadounidense sin dejar de mencionar que en Venezuela los resultados de las votaciones se conocen el mismo día que los ciudadanos acuden a las urnas.

“En Venezuela hay otras reglas de juego, somos diferentes y deben respetarnos”, remarcó.

Maduro repudió que la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), cuyos Estados miembros mayoritariamente no lo reconocen a él como mandatario legítimo, no se hayan pronunciado sobre los comicios estadounidenses y, en cambio, ya hayan adelantado que no reconocerán las legislativas que Venezuela celebrará en diciembre.

“Repudiamos cuando pretenden dar lecciones de democracia a los pueblos del mundo. Y dicen ‘en tal país no reconocemos las elecciones’ (...) Así como EE.UU. está resolviendo su tema electoral hoy, los venezolanos en paz sabemos resolver nuestros asuntos internos”, reiteró.

Elecciones sin ganador todavía

El presidente estadounidense, Donald Trump, se autoproclamó este miércoles ganador en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan.

A pesar de ello, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, roza este miércoles la victoria en las elecciones al anotarse los estados clave de Michigan y Wisconsin, según las proyecciones de los principales medios de comunicación.

Según las más recientes proyecciones, Biden ya sumaba 264 delegados en el Colegio Electoral y estaba muy cerca de llegar a los 270 compromisarios que dan las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 que acumulaba Trump.

Sin embargo, la campaña de Trump mantiene que aún tiene opciones de imponerse y ha desafiado el proceso de recuento en los tres estados que le auparon al poder en 2016: Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Fuente: EFE