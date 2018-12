Estados Unidos: Niña de nueve años se suicidó luego que compañeros le hicieran bullying por tener un amigo blanco |FOTOS

Una pequeña de color de solo 9 años decidió quitarse la vida cansada de los insultos y acoso que sufría por parte de sus compañeros, quienes le hacían bullying y la incitaban a quitarse la vida solo por tener un amigo 'blanco'. McKenzie Adams ya había sido transferida a su nueva escuela porque en la anterior también sufría los ataques de sus compañeros.



La tía de la pequeña contó a los medios de comunicación que McKenzie era acosada todo el tiempo. "La acosaron todo el año escolar, con palabras como 'suicídate', ' crees que eres blanca porque viajas con ese chico blanco' ', eres fea' ', negra b *** h, " muerete '".

La niña sufría en silencio y estos mensajes hicieron que decidiera ahorcarse el pasado lunes. Su pequeño cuerpo sin vida fue hallado por su abuela.



"Ella amaba jugar con muñecas y andar en bicicleta. El que ya no esté aquí ha cambiado por completo nuestra vida. Es una montaña rusa emocional", dijo su tía entre lágrimas.

Jasmine Adams, madre de McKenzie, dijo que las burlas se iniciaron luego que sus compañeros vieron que ella se juntaba con un niño blanco cuya familia la llevaba a la escuela. "Me dijo que los niños en particular estaban escribiendo notas desagradables en clases. Eran solo cosas que uno no creería que un niño de nueve años debería saber".



Con ello mencionó que mucho del abuso que recibió su hija fue por la raza, ya que algunos estudiantes que la acosaban le reclamaban a la niña del por qué se juntaba con gente blanca "eres negra, eres fea. Deberías morir".