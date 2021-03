Una investigación realizada en Dallas, Estados Unidos, evidencia que cuatro de 8.121 empleados se infectaron con COVID-19 después de ser inoculados. De la misma forma, en Los Ángeles, siete de 14.990 trabajadores en la Universidad de California dieron positivo dos o más semanas después de recibir la segunda dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech o Moderna.

Ambos informes, publicados el martes en el New England Journal of Medicine, muestran cuán bien funcionan las vacunas en el mundo y durante un periodo de transmisión intensa.

Asimismo, una doctora especializada en enfermedades infecciosas en UC San Diego Salud que lideró el estudio en California, explica al The New York Times, que: “Sentimos que estos datos no deben conducir a que las personas digan: ‘Vamos a vacunarnos y podremos dejar de usar cubrebocas’”, dijo Francesca J. Torriani.

Virus Postvacuna

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos tienen un pequeño equipo que estudia los casos de infección posvacunación, dijo Kristen Nordlund, una vocera de la agencia. Un aspecto que los investigadores están considerando es si las variantes particulares del coronavirus podrían desempeñar un papel en los casos de infección posterior a la vacunación.

“Actualmente, no existe evidencia de que la COVID-19 después de la vacunación esté ocurriendo debido a cambios en el virus”, dijo Nordlund.

Las compañías han hecho pruebas a participantes en sus ensayos clínicos en búsqueda de anticuerpos a una proteína llamada N que es parte del coronavirus, pero no parte de la vacuna. (Foto: Dado Ruvic / REUTERS).

En los próximos meses, se espera que Pfizer y Moderna den a conocer los datos que deben indicar con qué frecuencia las personas vacunadas se infectan con el virus, incluso si no tienen síntomas.

