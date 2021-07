El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no pasó desapercibido en su gira por Estados Unidos. Durante una entrevista con la cadena MSNBC, los espectadores norteamericanos resaltaron el aspecto físico del mandatario y hasta lo compraron con “Superman”.

¡Suscríbete a nuestro Café de noticias! El newsletter para que te enteres de lo importante antes que nadie, siempre a nuestro estilo

Según La Vanguardia, la entrevista duró unos 10 minutos; sin embargo, el público estadounidense acaparó las redes sociales con distintas publicaciones en alusión al físico de Pedro Sánchez.

“He is hot” (“está bueno”); “gorgeous man” (“es precioso”); “good looking man” (“tiene buena apariencia”); “is like the hispanic version of John F. Kennedy” (“es la versión española de Kennedy”); “cool prime minister” (“genial primer ministro”); son algunos de los comentarios vertidos en el video de la entrevista publicada en YouTube.

Desde Twitter, la audiencia llegó a comparar a Sánchez con el personaje de Superman, resaltando aspectos de ambos como la “inteligencia”, “elocuencia” y “diplomacia”.

Otros detalles que no pasaron desapercibidos, según los comentarios en las redes sociales, fue la supuesta cercanía del mandatario con Joe Biden y su buen nivel de inglés.

Comentarios resaltando el físico del presidente español Pedro Sánchez. (Foto: Twitter)