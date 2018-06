¡Para no creerlo! Un repartidor de pizzas de origen ecuatoriano y residente en Estados Unidos fue detenido y deportado luego de entregar un pedido en una base militar del país. Al momento, su historia le ha dado la vuelta al mundo por lo conmovedor de su caso.



Pablo Villavicencio Calderón , un ecuatoriano de 35 años, llevó un pedido de pizza a la base militar de Fort Hamilton en Brooklyn, Estados Unidos. Sin embargo, jamás esperó que esta diligencia le fuera a costar la separación de su familia.

Un soldado recibió a Pablo Villavicencio Calderón en la base militar y le pidió algún documento que lo identificara. Sin embargo, el inmigrante no tenía papeles, por lo que el militar se apresuró a llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unido s (ICE).

Según contó su esposa, Sandra Chica, a BuzzFeedNews, Pablo Villavicencio Calderón fue llevado a un centro de inmigración en Manhattan y luego transferido a una base en Nueva Jersey. Allí se encuentra a la espera de su deportación de Estados Unidos.

“¿Cómo es posible que quieran separar al padre de dos bebés … solo porque no tenía un documento?”, denunció la esposa de Pablo Villavicencio Calderón . “Las niñas no dejarán de preguntar por su padre. Hablamos con él durante el fin de semana. Estaba llorando, y las niñas lo notaron, y no sabíamos qué decirles. Ellas son las más afectadas. Están sufriendo mucho”, agregó sobre su terrible situación.

Cabe indicar que Pablo Villavicencio Calderón llegó a Estados Unidos hace 10 años como inmigrante indocumentado. No tiene antecedentes penales y, según contó su esposa, en febrero comenzó los trámites para obtener su permiso de residencia.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.