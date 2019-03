Sujeto estrella contra la pared a su bebé de un mes 'porque lloraba mucho' y le provoca la muerte en los Estados Unidos

Un despreciable sujeto acabó con la vida de su hijo, de solo 1 mes, al golpearlo fuertemente contra una pared de su casa, según confesó, porque 'este no paraba de llorar', en los Estados Unidos. La policía de inmediato detuvo al frío criminal.



El sujeto fue identificado como Christian Rodríguez, y según la información de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, fue el responsable de su pequeño hijo 'Aiden'.



Los hechos ocurrieron en la cada del homicida en la localidad del Brox, en la ciudad de Nueva York, informaron los principales medios de los Estados Unidos.



Pese a que el pequeño fue llevado al Hospital Lincoln, no le pudieron salvar la vida. La policía de inmediato detuvo al cruel homicida.



Según la confesión del asesino, golpeó 'sin querer' al bebé contra una pared porque no paraba de llorar. Este hecho ha generado gran indignación no solo en Nueva York, sino en todos los E stados Unidos.

Fuentes oficiales informaron que Rodríguez ya tiene antecedentes por maltratar a sus hijos. Lamentablemente, pese a ello, no aprendió la lección y continuó con su actitud de maltratar criaturas.



En el Hospital Lincoln también se mostraron consternados por lo sucedido ya que hace solo unas vieron a un Christian Rodríguez muy feliz por el nacimiento del pequeño Aiden, según los medios de Estados Unidos.