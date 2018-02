Cantante afroestadounidense dijo que "vio algo bueno" en Adolf Hitler [FOTOS]

Erykah Badu alegó que sus palabras fueron “malinterpretadas” tras una controvertida entrevista en la que dijo que le ve un lado “bueno” a todo el mundo, incluido Adolfo Hitler.



En una serie de tuits, Erykah Badu señaló que estaba tratando de impartir un “mensaje de compasión” e exhortó a la gente a leer la entrevista completa, no “fuera de contexto” y con encabezados “selectivos”. “No quiero obligarlos a entender la forma en la que amo. Pero así lo espero”, escribió después que dijera que veía "algo bueno" en Adolf Hitler.



Sus comentarios llegaron al día siguiente de que Vulture publicara una entrevista con Badu en la que ésta tuvo cosas buenas que decir de Bill Cosby y Adolf Hitler.



“Veo el bien en todo el mundo. Vi algo bueno en Adolf Hitler", dijo. Badu calificó al líder nazi como un “pintor maravilloso” y dijo que éste tuvo una “infancia terrible” cuando le pidieron que se explicara mejor.



En un tuit la cantante dijo que usó “los peores ejemplos posibles” para “exagerar una muestra de compasión”.



En la entrevista con Vulture le preguntaron si se podía separar al arte del artista, incluyendo al comediante Louis C.K., quien ha reconocido que se masturbó frente a múltiples mujeres sin su consentimiento. Badu dijo, "No quiero asustarme al grado de no pensar por mí misma. Tomo todo en consideración”.



“Tendría realmente que pensar al respecto y conocer los hechos en cada una de esas situaciones antes de emitir un juicio”, dijo.



Sobre Bill Cosby, Badu dijo que “adoro y me encanta lo que ha hecho por el mundo, pero si está enfermo ¿por qué debería estar furiosa con él?”. Agregó que “la gente enferma hace cosas malas, lastima a la gente”.



Bill Cosby ha sido acusado de drogar y abusar sexualmente de múltiples mujeres.



Badu también dijo que apoya al líder de la Nación del Islam Louis Farrakhan, quien ha sido señalado de antisemitismo.



"Igual estoy bien con cualquier cosa que haya tenido que decir sobre Louis Farrakhan", dijo Badu al entrevistador. "Pero no soy una persona antisemita, ni siquiera sabía lo que era ser antisemita antes de que me calificaran así”, dijo la cantante, quien se autodescribió como “humanista”.



En los 20 años desde su exitoso álbum debut, 'Baduizm', Badu ha seguido produciendo música. También ha trabajado como doula (ayudando a mujeres en el parto) y ha sido presentadora de televisión, incluyendo en los premios Soul Train de BET. Su último álbum fue 'New Amerykah Part Two' de 2010.

