Compraron la casa basada en la película 'El Conjuro' y reciben visitas paranormales

Cory y Jennifer Heinzen, residentes en Maine, se animaron a comprar la granja de 1736 ubicado en Harrisville, Rhode Island (Estados Unidos) que inspiró la película de terror de 2012 'El Conjuro'. La pareja admitió que aún hay actividad paranormal como la experimentó la familia Perron en la década de 1970 que llamó la atención de Ed y Lorraine Warren, sin embargo, no piensan irse.

La granja de ocho hectáreas es el verdadero sitio donde sucedieron los hechos paranormales en la cual se inspiraron 'El Conjuro', por lo que los Heinzen se animaron a adquirirla.



"Nos enamoramos de inmediato. Ocho acres y medio, un río en la parte posterior y un estanque, es tan sereno allá abajo, no importa la historia detrás de la casa", dijo Cory Heinzen al Lewiston Sun Journal.



La pareja ha iniciado un proceso de restauración de la casa para otros entusiastas paranormales como ellos, pero hubo problemas, más precisamente, por posibles fantasmas.



"He tenido dificultades para quedarme allí solo. Pasos, golpes, hemos tenido luces que parpadean en las habitaciones, y cuando digo que las luces parpadean en las habitaciones, son habitaciones que no tienen luz para empezar", agregó Cory Heinzen, quien algunas veces capta, con las cámaras instaladas, un halo de los espíritus.



Los Heinzen compraron la casa en la cual se basó la película 'El Conjuro'. Según la pareja. aún se viven experiencias paranormales. (Foto: Facebook) Vista panorámica de la casa de los Heinzen. (Foto: Facebook)

La pareja no considera la presencia paranormal como malvada o diabólica, sino más como un espíritu juguetón. "Fue divertido al principio, pero luego comenzó a ser más siniestro, más oscuro".



En 1971, Roger Perron, su esposa Carolyn y sus cinco hijas recurrieron a la ayuda de los Warren al notar sucesos paranormales que se convirtieron en espíritus malignos y en una posesión demoníaca. Al final, se mudaron. Esta fue la base de la exitosa película de terror 'El Conjuro'.



Luego, Norma Sutcliffe y su esposo la compraron pero tras el éxito de la película se mudaron porque varios intrusos querían ingresar a su casa. La pareja nunca dio cuenta de algún evento paranormal.



Los Heinzen son seguidores de lo paranormal, así que están arreglándola para abrirla a los visitantes e investigadores a finales de 2019.



"Todo este viaje fue aterrador, por muchas razones distintas de lo paranormal, y emocionante a la vez. Me encanta que tengamos la oportunidad de compartir el hogar con otros", concluyó Jennifer Heinzen.