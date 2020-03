Coronavirus Estados Unidos | Últimas noticias | Dan Patrick, vicegobernador republicano del estado de Texas, indicó que las personas mayores (como él) deberían sacrificare por el futuro económico del país norteamericano. El funcionario hizo estas declaraciones el lunes por la noche en el programa de Fox News ‘Tucker Carlson Tonight’. El presidente Donald Trump había dicho previamente que quería que el país regrese a la actividad normal en cuestión de semanas, no meses, pese a la pandemia del COVID-19 en el mundo.

“No estoy viviendo con miedo por el coronavirus, lo que tengo miedo es de lo que le pueda pasar a este país. Nadie se acercó a mí y me dijo: ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que todos los norteamericanos queremos para nuestros hijos y nietos? Si ese es el intercambio, estoy dispuesto a asumirlo”, dijo el político.

Dan Patrick, quien cumplirá 70 años el próximo 4 de abril, mencionó que la gente debería volver al trabajo y continuar con su vida habitual. “Seamos inteligentes, y quienes tengan más de 70 años cuidémonos nosotros mismo, pero no sacrifiquemos al país”, sostuvo.

El político aseguró que estaba “seguro” de correr el riesgo si se enferma. “trataré de recuperarme, pero si no lo logro, no lo logro (…). Solo estoy diciendo que tenemos una opción aquí. Tendremos un absoluto colapso, recesión (económica) en nuestra sociedad si esto sigue otros meses más. No habrá muchos trabajos para la gente”.

Los especialistas en salud han dicho con claridad que, si los estadounidenses no siguen limitando drásticamente la interacción social, quedándose en casa y aislándose, la propagación del mal crecerá hasta abrumar el sistema de salud, como ha sucedido en partes de Italia, y provocará muchas más muertes. Aunque los focos están concentrados en algunas partes del país, como Nueva York, los expertos advierten que la enfermedad es altamente contagiosa y se propagará sin ninguna duda.

Dan Patrick, un agitador de derechas y exconductor de programas de radio, fue elegido al cargo en 2014. Dirigió la campaña presidencial de Donald Trump en Texas en 2016 y, como supervisor del Senado estatal, le ha impreso un giro a la derecha.

Texas tiene más de 350 casos confirmados de coronavirus y nueve muertes relacionadas con el virus. El gobernador republicano Greg Abbott se ha negado a decretar para el estado que todos permanezcan en sus casas, pero los funcionarios municipales de Dallas y San Antonio sí lo han ordenado.