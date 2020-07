Javier Bulit trabajaba en una empresa de plomería en Florida (Estados Unidos) que cerró por la pandemia del coronavirus . Sin dinero y sin poder pagar el alquiler, fue desalojado de su departamento. Ahora duerme con su esposa en su auto en el estacionamiento de una tienda Home Depot, en North Miami.

“Perdí mi apartamento hace 3 semanas y estoy viviendo en el carro con mi esposa … estoy bien triste por como lo hicieron, botándome así en medio del virus, no está bien”, le cuenta a Telemundo.

Asegura que le dieron dos días para que busque otro lugar. De tener un espacio con sofá, comedor, artefactos y una cama cómoda para dormir, ahora solo cuenta con las diminutas dimensiones de su auto en el estacionamiento de un Home Depot.

Coronavirus USA | Florida | Javier Bulit | La pareja que duerme en su auto tras quedar sin trabajo y sin casa por la pandemia del coronavirus | Miami | Home Depot. Foto: Captura de video: Telemundo

“Yo estoy aquí porque la policía no me bota. Quitamos el asiento de atrás para dormir como en el piso. Hace mucho calor. No se puede encender el carro porque no hay gasolina. Uno suda y además hay mosquitos”, lamenta.

“Nos quedamos aquí, y por la noche veo una pila de carros y cuando vengo a ver hay más de 50 carros, la gente está viviendo en los carros, no soy solo yo”, agrega.

Javier Bulit es latino y asegura que tiene toda la documentación en regla. “Yo soy ciudadano, tengo papeles, he pagado los taxes [impuestos], no he recibido el estímulo ni el unempoloyment (ayuda por desempleo) … sí están regalando comida, pero yo lo que quiero es trabajar, no quiero cosas regaladas”, afirma.

En medio de esta tragedia, Javier Bulit se encontró con Axel Bages, quien le dio apoyo al menos para el primer día. Le pagó una noche de hotel para que pueda ducharse y le compró comida.

“Si para uno que está sano, que tiene techo y salud, la está viendo difícil, imagínate estar viviendo en un carro en la calle cuando hace un mes tenías un techo”, dice Bages a Telemundo.

