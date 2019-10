Se despertó de madrugada y encontró a una desconocida intentando bañar a su hijo de 2 años 

Una mujer se despertó en la madrugada y halló a una joven desconocida en su casa a punto de bañar a su hijo de dos años en una casa en Columbus (Ohio, Estados Unidos).

Según NBC4, Areica Hill, una estadounidense de 31 años, contó que se levantó de la cama en la madrugada por los ladridos de un perro. Sin embargo, cuando se acercó a la habitación de su bebé para ver cómo estaba se encontró en una horrenda situación.



"Me levanto y camino hacia mi puerta (...) veo a una mujer blanca, inclinada sobre la bañera con mi hijo", comentó al medio estadounidense.



Hill avisó a su novio, quien sometió a la intrusa, hasta que llegaran los policías.



La sospechosa, identificada como Elizabeth Hixon, se excusó indicando que no iba a cometer ningún delito y que si ingreso a la casa fue porque la puerta no estaba cerrada con llave.



La madre de Hixon también defendió a su hija, agregando que solo tenía "buenas intenciones" con el menor, pero eso no consideraron los padres del bebé, acusando a la intrusa por allanamiento de morada.



La mujer fue arrestada, pero luego fue liberada bajo fianza, aunque la familia volverá a presentar cargos en su contra.



Por su parte, el menor no sufrió ninguna lesión cuando Hixon lo cargó hasta el baño. El proceso todavía se encuentra bajo investigación por las autoridades de Columbus.