"Los trabajadores buscan comida en la basura", denunció la heredera de Disney

Abigail Disney, heredera del imperio Disney, denunció que los empleados del parque de diversiones ubicado en Anaheim (California, Estados Unidos) trabajan en malas condiciones, llegando a buscar "comida en la basura" para sobrevivir. La sobrina nieta de Walt Disney hizo una visita sorpresa al emporio de diversiones, desconcertada por el trato a los trabajadores.

En entrevista con Yahoo News, Abigail Disney escuchó los testimonios de los trabajadores del parque original de Disneylandia en Anaheim, a raíz de una denuncia de un empleado, a través de Facebook.



"Cada una de las personas con las que hablé me decía: ‘No sé cómo puedo mantener esta actitud alegre y cálida cuando al llegar a casa tengo que buscar comida en la basura de otras personas", dijo Abigail Disney, quien no tiene un rol activo en la compañía.



La heredera del imperio Disney, nieta de Roy Disney, indicó que se sorprendió al encontrar ese ambiente de trabajo.



"Estaba muy furiosa cuando salí de allí, porque mi abuelo me enseñó a venerar a estas personas que reciben tus boletos y que sirven tu refresco", dijo Abigail Disney, muy molesta, pues ha donado 70 millones de dólares de su fortuna en los últimos 30 años para mantener el parque de diversiones.



Abigail Disney culpó a Bob Iger, actual director ejecutivo de Disney, de que los empleados estén buscando comida de la basura de sus vecinos.



"Bob necesita entender que es un empleado, al igual que las personas que quitan el chicle de las aceras. Y ellos tienen derecho a la misma dignidad, tienen los mismos derechos humanos que él", dijo la heredera de Disney.



En 2018, Bob Iger recibió un salario de aproximadamente 65,6 millones de dólares, que supera en más de 1.400 veces el de un empleado promedio del consorcio, según Equilar.



Pese a que Abigail Disney le escribió un correo a Iger, no recibió respuesta.