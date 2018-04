Donald Trump advirtió que dejará plantado a Kim Jong-un si la reunión no es "fructífera" [FOTOS y VIDEOS]

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que podría dejar plantado al líder norcoreano, Kim Jong-un, si considera que la reunión que ambos mantendrán en junio no está siendo “fructífera”, y anunció que su Gobierno negociará con Japón un nuevo pacto comercial “recíproco”.



Donald Trump aseguró tener grandes esperanzas respecto a su encuentro con Kim Jong-un al término de una cumbre de dos días con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el club privado del presidente estadounidense en Mar-a-Lago (West Palm Beach, Florida).



“Pero si creemos que (la cumbre con Kim Jong-un) no va a ser exitosa, no la tendremos. Si pensamos que no va a ser fructífera, no iremos. Y si estoy allí y no es fructífera, me iré de la reunión. Siempre me gusta ser flexible y seré flexible en esto”, garantizó Donald Trump en una conferencia conjunta con Abe.



El líder estadounidense reveló que está negociando “muy diligentemente” con Corea del Norte la liberación de tres estadounidenses presos en el hermético país, y que hay “una buena posibilidad de conseguirlo”.



“No repetiremos los errores de otros gobiernos (estadounidenses). Nuestra campaña de máxima presión continuará hasta que Corea del Norte se desnuclearice”, subrayó Donald Trump, y dijo que lo ideal sería “acabar con las armas nucleares en todas las partes del mundo”.



“Esperamos ver el día en el que toda la península coreana pueda vivir unida, con seguridad y en paz”, recalcó Donald Trump.

