El presidente estadounidense, Donald Trump, puede recibir el alta de su convalecencia por COVID-19 este lunes si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo, con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre, indicó Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar en el que se encuentra.

Los médicos explicaron que, además de seguir hoy con el tratamiento del antiviral Remdesivir, Trump ha comenzado a recibir el corticoesteroide dexametasona para evitar nuevos episodios de caída de oxígeno en sangre, que en ningún momento, según el médico personal del presidente, Sean Conley, bajó del 90 %.

El presidente recibirá hoy una tercera dosis de Remdesivir dentro de un plan de cinco días y el viernes le fue suministrado un cóctel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

El médico especialista pulmonar Sean Dooley aseguró que están vigilando las funciones cardíacas, hepáticas y los riñones de Trump y la evaluación muestra “hallazgos normales o mejorados”.

La Casa Blanca ordenó en junio la compra de prácticamente toda la producción hasta septiembre del tratamiento de Redemsivir, de la empresa estadounidense Gilead, una de las dos medicinas que han probado ser útiles contra la COVID-19.

El director general de la Agencia Danesa de Medicamentos, Thomas Senderovitz, dijo entonces en la televisión pública de su país que el paso dado por Estados Unidos para acaparar Redemsivir es una mala noticia para Europa y para un mundo en medio de una crisis global.

“No he visto algo así antes. Una compañía que decide vender todo su inventario a un solo país. Es muy extraño e inapropiado”, indicó.

Trump reaparece en video

El presidente Trump aseguró en un video grabado desde el hospital en el que está ingresado que se encuentra “mucho mejor” y está trabajando para “volver del todo” y poder “hacer Estados Unidos grande de nuevo”.

El video que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, asegura Trump en el video en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.

Según fuentes consultadas por el diario The New York Times, ayer, antes de ser trasladado al hospital, Trump tuvo que recibir oxígeno porque sus niveles en sangre habían caído y tenía dificultades respiratorias.

“Vamos a ganarle a este coronavirus o como lo quieran llamar”, afirmó el mandatario en el video, que no está fechado.

“No podía quedarme en la Casa Blanca encerrado. Sin salir, sin poder ir siquiera al Despacho Oval”, señaló el mandatario, quien dijo que tenía que “confrontar el problema” de su enfermedad.

Las terapias experimentales que están probando y las que él está recibidiendo son un “milagro que viene de Dios”, opinó.

Trump también dijo que su esposa, Melania Trump, está “manejándolo muy bien”, ya que además, es más joven que él. “Un poquito más (joven)”, añadió Trump, de 74 años, 24 años mayor que su mujer.

El presidente agradeció las muestras de “amor” de los estadounidenses y de los líderes mundiales.

El presidente no ha mostrado dificultades respiratorias desde el sábado y no ha tenido fiebre, por lo que los doctores reiteraron su optimismo sobre la evolución de Trump.

Fuente: Agencias

VIDEO RECOMENDADO

Chinito tiktoker es un capo vendiendo por Internet





TE PUEDE INTERESAR