Adolescente pierde la memoria cada dos horas y no sabe que su hermano falleció en los Estados Unidos

En una historia que parece sacada de una película, una adolescente de dieciséis años pierde la memoria cada dos horas y los médicos no han podido detectar qué provoca esta situación, en la estado de Illinois, en los Estados Unidos. Debido a esta condición, la menor no puede recordar que su hermano falleció.



La madre de Riley Horner contó que su hija ya ha sido atendida por varios médicos, pero le han dicho que no hay nada médicamente incorrecto con ella.



Los especialistas determinaron que no presenta ninguna lesión. “No hay hemorragia cerebral, no hay tumor", aseveraron.

Ante esta situación, Riley Horner tiene anotado en un cuaderno sus datos principales y va escribiendo las nuevas experiencias que vive, informaron los medios de los Estados Unidos.



Su madre contó que en el colegio la menor debe tomar fotos y programar su alarma cada dos horas, para repasar todo lo que olvida.

Lo más triste de esta condición, es que el hermano de Riley falleció días atrás, pero ella no recuerda nada de lo ocurrido con su ser querido.



Según los medios de los Estados Unidos, la misma Riley se muestra preocupada porque no puede generar recuerdos. "Eso realmente me asusta", dijo.