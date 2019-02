Adolescentes de 14 años que violaron a joven serán juzgados como adultos 

Wilmer Ramos, Philip Worrell, and Nile Campbell, tres adolescentes de 14 años acusados de amenazar con un arma y violar a una joven de 19 años, serán juzgados como adultos, en Baltimore, Estados Unidos. Además, un menor de 12 también fue arrestado y estará en prisión juvenil por ser cómplice de este repudiable acto.



Según Fox 5, un canal de Estados Unidos, los adolescentes y el niño de 12 años siguieron a su víctima cuando se bajó del bus en una avenida de Baltimore.



Cuando se acercaron a ella, la amenazaron con un arma y comenzaron a ultrajarla hasta que los vecinos del lugar se percataron de lo ocurrido y llamaron a la policía.



Aunque los adolescentes lograron escapar de la escena, posteriormente, fueron capturados por los agentes de Baltimore.



Por ahora, Wilmer Ramos, Philip Worrell, and Nile Campbell están en la prisión de Central Booking and Intake Facility, esperando fecha para su juicio.



El menor de 12 años, quien los acompañaba estará en una prisión juvenil hasta que cumpla mayoría de edad para ser condenado.