Adoptaron a una niña con enanismo de 6 años, pero en realidad tenía 22 y quería matar a toda la familia ¡DE TERROR!

Un insólito caso que pudo terminar en una tragedia sorprendió a los Estados Unidos y al mundo entero. Una pareja de esposos adoptó a una pequeña, que creían tenía ocho años, sin saber que era un mujer con enanismo, que presentaba un temible trastorno de la personalidad y unas serias intenciones de quitarles la vida.



Michael y Kristine Barnett decidieron adoptar a Natalia, una pequeña niña de Ucrania, al creer que se trataba de una niña de ocho años, sin imaginar que en ese momento comenzaría su pesadilla.



Ellos la llevaron a su hogar en Indianápolis, en Indiana, y poco a poco descubrieron que no se trataba de una persona normal, por extrañas actitudes como pararse en medio de la noche frente a ellos, o arrojarles café hirviente.



Kristine Barnett sospechó que su hija adoptiva no tenía ocho años cuando al bañarla descubrió que tenía bello púbico. "Era evidente que no tenía esa edad", afirmó.



Tras llevarla a distintos especialistas descubrieron que la menor padecía de una sociopatía. La supuesta niña escribía con sangre en los espejos y hacia dibujos en los que mostraba un claro deseo de matar a sus padres.

Tras todos estos hechos, quedó establecido que Natalia en realidad tenía 22 años y no ocho. Cansados de no poder vivir con tranquilidad, la pareja decidió llevarse a sus hijos de sangre a vivir a Canadá y abandonaron a la ucraniana en su casa.



Debido a que ya no pagaban la renta de esta vivienda, la policía ingresó al lugar y encontró a Natalia, quien aseguró que sus padres la habían abandonado. Por ello, ambos llevan un proceso legal acusados de dejar a su suerte a la supuesta infante.