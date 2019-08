Anciana cumple 107 años y reveló su secreto para llegar a esa edad: "Nunca me casé" | FOTOS

Una anciana identificada como Louise Signore acabó de cumplir 107 años y reveló que el secreto para llegar a tan avanzada edad es 'no haberse casado'. Ella vive en la comunidad del Bronx, en la ciudad de Nueva York, en lo Estados Unidos.

Al ser consultada por varias personas sobre el secreto para llegar a un buen estado de salud, la anciana muy sonriente comentó que es 'no haber contraído matrimonio'.



“Creo que el secreto de llegar a los 107 años es: Nunca me casé. Creo que ese es el secreto. Incluso mi hermana dice: ‘Desearía no haberme casado nunca'”, manifestó risueña.

Louise Signore manifestó que hace ejercicio, baila y después de almorzar juega al bingo, en la casa para ancianos del Centro Comunitario Bartow en el Bronx.



A su fiesta de cumpleaños asistieron unas cien personas a felicitarla. Entre ellas se encontraba su hermana, que tiene 102 años.

Cabe destacar que la mujer de mayor edad viva en el mundo es Alelia Murphy, de 114 años, quien vive en el Harlem, coincidentemente también en Nueva York.



La historia de Louise Signore fue celebrada en las redes sociales, sobre todos su respuesta sobre el secreto para llegar a tan avanzada edad.