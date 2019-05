Anciano de 70 años cometió delito para ir a prisión: "Prefiero ir a la cárcel que volver con mi esposa"

En Estados Unidos, un anciano de 70 años, originario del estado de Florida, fue detenido por un oficial fuera de servicio después de haber sido interceptado conduciendo su vehículo con el cuerpo fuera del su auto. Cuando el policía le preguntó por qué lo hizo, él respondió que prefería "ir a la cárcel" en lugar de regresar a casa con su esposa.

El hombre fue identificado como Leonard Olsen. Aunque en un principio negó los hechos, luego acabó confesando que condujo de manera temeraria con la intención de ser arrestado, para no regresar a casa con su esposa.



Olsen indicó que su mujer lo "trata como a un sirviente" y se aprovecha de él, por lo que decidió cometer este delito para no verla más.



El policía que lo arrestó le concedió el deseo y fue a la carceleta del estado, aunque no le darán mucho tiempo en prisión, así que tendrá que volver a casa con su esposa.



"El coche es automático y lo maneja una computadora gigante", se excusó Olsen tras ser arrestado por manejar temerariamente.