Celoso mató al perrito shih tzu de su novia adolescente porque ella no contestaba sus llamadas en Estados Unidos

Un cruel sujeto le quitó la vida al pequeño perro de su novia, según lo confesó a la policía, en represalia porque ella no le contestaba las llamadas ni los mensajes de texto y no regresó a tiempo a su casa en los Estados Unidos.



El caso ocurrió en Miamia. Las autoridades informaron que Lawrence Graham, de 19 años, acabó con el pequeño can de su novia, Jordan, de solo un año.



Fuentes policiales informaron que el sujeto se llenó de ira porque la joven no tardó en regresar a su casa y como no le contestaba las llamadas, la emprendió contra el pequeño can.

Fuentes policiales en los Estados Unidos informaron que el sujeto ahogó al pequeño perro, lo metió a una bolsa y lo dejó afuera de su casa, para que su pareja lo vea así, al momento de regresar.



Tras lo ocurrido, el cruel sujeto le envió un mensaje de texto a la menor, contándole lo que había hecho y la culpó de los sucedido. "Si realmente, hubieses querido a Jordan, habrías llegado a tiempo", escribió Grahan.

Esta situación afectó gravemente a la menor, quien se encuentra realmente devastada por lo ocurrido, informaron los medios de los Estados Unidos.



Lawrence Graham fue detenido por la policía, bajo seis cargos de crueldad animal y enviado a la prisión del condado de Broward. Deberá pagar una fianza de 15 mil dólares si quiere salir bajo palabra.