Falsa millonaria que estafó a una élite no está arrepentida: "Mentiría si dijera que lo lamento" Anna Sorokin, de 28 años, fue consultada en una entrevista para el diario estadounidense The New York Times sobre si volvería a hacer lo mismo, a lo que ella respondió afirmativamente entre risas



Anna Sorokin fue condenada a entre 4 y 12 años de cárcel. (Foto: AP) Anna Sorokin fue condenada a entre 4 y 12 años de cárcel. (Foto: AP)