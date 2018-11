Un Tribunal Superior de Justicia de San Diego, en Estados Unidos, condenó a un falso médico "milagroso" a pagar 105 millones de dólares a una paciente con cáncer, a la que estafó con un tratamiento basado en la dieta alcalina.

Robert O. Young, considerado como uno de los charlatanes y estafadores más grandes de Estados Unidos, por difundir tratamientos alternativos del cáncer y otras enfermedades graves, deberá de indemnizar a Davn Kali por, entre otros motivos, “fraude y negligencia”.



El jurado llegó a la conclusión que el supuesto galeno engañó a la paciente al ofrecerle un falso tratamiento para curar el cáncer, el cual prometía sanar "sin cirugía, quimioterapia o radiación".



La víctima de Robert O. Young pagó miles de dólares por masajes, terapias colónicas e infusiones de bicarbonato de sodio en el local que el supuesto médico regentaba.



Sin embargo, cuando si cáncer se propagó hasta los huesos en 2013, la paciente Davn Kali tuvo que recurrir a un oncólogo. En ese momento abandonó la supuesta terapia para comenzar a tratarse con el diagnóstico de un médico real, lo que le ha permitido mejorar considerablemente.



Robert O. Young, el médico "milagroso", acusado de estafa, en Estados Unidos.

"Ningún paciente debe confiar en los tratamientos o los supuestos médicos alternativos que aseguren curar el cáncer. Espero que mi causa sirva para denunciar otros casos similares al mío”, explico la afectada al jurado.



Así, tras tres horas de deliberación, el jurado condenó al falso médico a pagar un millón de dólares en gastos médicos; 89,5 millones de dólares por el dolor y el daño causado; y 15 millones de dólares más por daños causados.



Tras oír el veredicto, Young dijo que es "indignante y no está respaldado por la evidencia”, prometiendo apelar la sentencia.



Young cumple actualmente una condena de tres años y ocho meses por practicar medicina sin licencia, pues en 2014 fue arrestado en su rancho del Valley Center bajo la acusación de fraude en la práctica médica.



El 'médico' estafador se declaró culpable de practicar medicina irregularmente, confesando no poseer títulos de ninguna escuela acreditada, más allá de la enseñanza secundaria.



Young es el autor de los libros 'El milagro del pH', 'El milagro del pH para el cáncer', 'El milagro del pH para la diabetes' y otros best sellers que promueven sus teorías alternativas para combatir enfermedades graves y que aún siguen en venta.