El macabro mensaje de una pareja a una mucama antes de suicidarse en una habitación de un hotel

En Estados Unidos, una pareja de artistas que decidió suicidarse dejó un mensaje macabro a la encargada de limpieza del hotel Yotel, ubicado a pocas cuadras de Times Square, en Nueva York.

Los músicos David Koenig, de 33 años, y Ellen O'Meara, de 30, fueron hallados muertos el pasado 17 de enero en una habitación del hotel, pero antes de hacerlo dejaron una nota advirtiendo a la trabajadora que no mirara "detrás de la cortina".



"No mires detrás de la cortina. Estamos muertos. Esto es para ti", escribió la pareja suicida, adjunto con 20 dólares a una sábana que colgaron frente de la puerta para que no los vean muertos.



Pese al mensaje, la mucama lo ignoró, descubriendo a los músicos acostados boca arriba sobre la cama, con sus cabezas dentro de una sola bolsa transparente de plástico, de la cual salían dos tubos de plástico conectados a un par de cilindros rojos donde había óxido nitroso.



Las fuentes policiales también informaron que debajo de la cama fue encontrado un libro titulado 'Suicidio e intento de suicidio: métodos y consecuencias'.



Asimismo, en el libro se encontraron dos carpetas que eran los testamentos de los suicidas, precisando que se quitaron la vida porque ya no podían vivir más.