Miembros de la MS-13 acuchillaron 100 veces y quemaron el cuerpo de un adolescente que quería salir de la pandilla

Cinco integrantes de la pandilla hispana Mara Salvatrucha (MS-13), la más sanguinaria de Estados Unidos, fueron capturados por la policía, acusados de apuñalar 100 veces y quemar el cuerpo de un adolescente de 16 años después que quisiera salirse de la organización criminal, en el estado de Maryland.

Según NBC, el asesinato fue cometido la casa de José Ordónez-Zometa, de 29 años, jefe de una las células de MS-13. Después que el menor, identificado como Jacson Pineda-Chicas, indicara que deseaba salir de la pandilla, este fue acribillado por los miembros de la Mara Salvatrucha. Luego, su cadáver fue quemado, siendo arrojado al lado de una carretera en Stafford (Virginia), donde fue encontrado por los agentes el pasado 9 de marzo.



Debido a que el cuerpo del adolescente estaba carbonizado, Pineda-Chicas fue identificado por un tatuaje que tenía en el antebrazo.



La madre del menor fue ubicada para darle la noticia. Ella contó que los pandilleros acusaban a su hijo de hablar con la policía para dar información sobre el paradero de los jefes de la MS-13.



Según la madre de Pineda-Chicas, él le informó que era muy posible que muera cuando fuera a enfrentar a los pandilleros. "Tenía navajas y me dijo: 'mamá, me voy a defender con ellas, pero no será suficiente'", contó.



Irónicamente, la familia de Jacson dejó El Salvador para huir de la Mara Salvatrucha, pero se encontraron con la pandilla en Estados Unidos.



Los cinco sospechosos bajo arresto, entre ellos un menor de 16 años, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados. Todos serán juzgados como adultos.