La primera dama de Estados Unidos , Melania Trump , completó hoy su viaje a Arizona con una visita a un albergue para menores indocumentados en Phoenix. La esposa de Donald Trump recorrió en la mañana un centro de detención temporal de migrantes, con el objetivo de conocer el proceso que pasan los niños tras ser detenidos.

Tras recorrer las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) adyacentes a la base aérea de Davis-Montham, en Tucson, Melania Trump se desplazó a un albergue en Phoenix, donde un grupo de activistas realizaron una protesta contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump .



Similar a su visita a Tucson, Melania Trump participó en una mesa redonda en donde le explicaron el funcionamiento de este centro.



"Es genial estar aquí, quería venir aquí y ver su instalación y conocer a los niños y quería agradecerles a todos por lo que hacen" , comentó Melania Trump.



Dijo que ella estaba allí para "apoyarlos" y les pidió que le hagan saber lo que ella pudiera hacer para "ayudarlos".



La primera dama se interesó sobre cuántos niños son acogidos en las instalaciones, así como sus edades, entre otros temas.



"Gracias por cuidar e los niños", dijo Melania Trump a los trabajadores el albergue, que le explicaron que los menores pasan un promedio de 47 días en el centro.



Después la primera dama hizo un recorrido por el albergue mientras en el exterior defensores de los derechos de los inmigrantes mostraban pancartas donde demostraron su indignación a las políticas de separación de familias y un muñeco inflable con la imagen de su esposo envuelto en una túnica del Ku Kux Klan .



"Aquí estamos, y no nos vamos y si nos echan nos regresamos", o "Niños escuchan, estamos en la lucha" fueron alguna de las consignas.



Este el segundo viaje de la primera dama a la frontera, después del realizado hace siete días a otro albergue en la ciudad fronteriza de McAllen ( Texas ), y se produce después de que el presidente cancelase la separación de menores de sus padres tras ser detenidos por cruzar la frontera de manera irregular.



El viaje a Texas fue ampliamente criticado por una gabardina donde se leía el mensaje "En realidad no me importa, ¿y a ti?". En esta ocasión Melania no llevó abrigo.



Con información de EFE



