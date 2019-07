Murió una anciana que fue infectada por la bacteria 'come carne' en los Estados Unidos | FOTOS

Una anciana que había contraído la llamada bacteria come carne, murió producto de una infección generalizada en el estado de Florida, en los Estados Unidos. La víctima, identificada como Lynn Fleming de Ellenton, se enfermó simplemente por tropezar en un desnivel de arena, que se encontraba oculto bajo el agua.



Cuando salió del agua, la mujer se dio cuenta que tenía un pequeño corte en la pierna, pero no le dio ninguna importancia y continuó con su vida normalmente.



Con el correr de los días, Lynn Fleming de Ellenton se dio cuenta que el sangrado no paraba y acudió a vacunarse contra el tétanos.



La mujer quedó hospitalizada y cuando sus familiares fueron a visitarla, los médicos les contaron que Lynn sufría de fascitis necrosante, una enfermedad rara causada por la llamada 'bacteria come carne'.



Los médicos trataron de salvar la pierna donde la mujer había sufrido la herida, pero sufrió una infección generalizada que finalmente acabó con su vida.

Este es el segundo caso de fascitis necrosante en Florida. El otro caso fue el de una niña identificada como Kylei Brown, quien estuvo a punto de perder la pierna.



La mamá de la pequeña contó que esta 'bacteria come carne' se encuentra en la arena debajo del mar y puede contraerse a través de una herida.