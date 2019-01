Pareja fue sentenciada a más de 20 años de prisión por dejar morir de hambre a su hijo

Jerseyville. Una pareja fue sentenciada a décadas en prisión por matar de hambre a su menor hijo, quien al momento de su muerte pesaba solo ocho kilos, según las autoridades de Illinois en Estados Unidos.

Eric S. Pistorius, juez presidente del circuito de juzgados, sentenció a Michael L. Roberts a 25 años de prisión y a Georgena L. Roberts a 20 años, reportó The Alton Telegraph.

El padre y la madrastra del menor, ambos de 43 años, se declararon culpables en noviembre de homicidio premeditado por la muerte de Liam Roberts en el 2017.

"Es incomprensible que esto haya ocurrido", dijo el juez.

Las autoridades dijeron que la pareja de Jerseyville dejaba al niño con hambre como castigo y que no le daban de comer de manera regular. Al morir, el niño pesaba un tercio del peso típico de un menor de 6 años. Una autopsia preliminar indicó que murió de inanición.

"Los dos únicos responsables de la muerte de este hermoso niño pasarán la mayor parte de sus vidas adultas en prisión, donde deben estar", dijeron el abogado público del condado de Jersey, Ben Goetten, y el jefe de policía de Jerseyville, Brad Blackorby, en un comunicado conjunto.

Trabajadores de la escuela del niño manifestaron que él estaba obsesionado con la comida. "Cuando venía a la escuela literalmente comía alimentos del piso", sostuvo el subjefe de Policía de Jerseyville, el mayor Scott Woelfel.

Durante la audiencia, la madre biológica de Liam, Kim Roberts, tachó de "gente perversa" a quienes hicieron que su hijo muriera "aterrorizado" y "solo". El artículo de The Telegraph no explicó por qué ella no tenía custodia de Liam.

Georgena y Michael Roberts dieron declaraciones emotivas durante la sentencia y sus abogados pidieron clemencia.

Roberts se declaró "cobarde" y dijo que su hijo pagó el precio de sus malas obras. Su esposa se disculpó diciendo: "Mi corazón está hecho trizas y siempre estará quebrantado".

Fuente: AP