Pidió el divorcio, se lo dieron 7 años después e hizo una gran fiesta con sus amigos.

Catherine Navarro, una mujer de 34 años, organizó una gran fiesta de divorcio después de un duro proceso de separación que tardó al menos 7 años, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Según el Daily Mail, al evento asistieron cerca de treinta invitados para festejar el divorcio de Navarro con torta, globos que llevaban lemas como 'felizmente divorciados', y champagne.



Navarro se casó cuando tenía 20 años el 13 de mayo de 2005 en Nueva York. La relación no fue la mejor, así que en 2012 solicitó el divorcio que tardó 7 años en llegar, pues su esposo se negó a dárselo hasta que finalmente cedió.



"¡Estaba tan emocionada de finalmente recuperar mi apellido de soltera y deshacerme de él! Decidí que era hora de celebrar la ocasión con una fiesta increíble para festejar mi nuevo comienzo! Definitivamente, recomendaría una fiesta de divorcio a cualquier otra persona si es una ocasión feliz que trae alegría, en lugar de recurrir a viejos recuerdos", dijo Catherine Navarro al diario británico.



La estadounidense estaba "emocionada" de volver a recuperar su apellido de soltera. "Me hizo muy feliz. Tan pronto como se finalizó sentí que tenía 20 años otra vez y tuve una nueva oportunidad de amar".



Sobre su ex esposo comentó que desconoce su paradero, pero no quiere saber más de él. "Desapareció de la faz del planeta y no supe nada de él ni supe dónde estaba".