Un joven soldador que había intentado quitarse la vida de un balazo, sobrevivió al terrible impacto, pero terminó con el rostro destruido en los Estados Unidos. Desde aquella fecha su vida fue un verdadero infierno, pero gracias a un grupo de médicos que le práctico un exitoso trasplante de rostro, ahora volverá a tener una segunda oportunidad.



Esta es la historia de Cameron Underwood, quien quiso quitarse la vida víctima de una profunda depresión. Con el rostro destruido le era imposible desarrollarse socialmente, según los medios de los Estados Unidos.



Por fortuna encontró al reconocido cirujano Eduardo Rodríguez en la Universidad de Nueva York Langone Health en Manhattan, quien decidió tomar su caso.

Gracias a su seguro médico, Cameron Underwood no tuvo que pagar un costoso tratamiento. Este se trata el primer transplante de rostro exitoso cubierto por un seguro comercial, reportaron los medios de prensa de los Estados Unidos.



Underwood conversó con la revista Time y reveló que hace dos años no tenía la más mínima esperanza de volver a tener una vida norma. "Mírame ahora. Cada vez que me miro en el espejo, me veo. Veo mis ojos y mi cara", manifestó emocionado.

Tras esta exitosa operación el médico Eduardo Rodríguez mostró su optimismo en que en el futuro este tipo de operaciones se vuelvan comunes en los Estados Unidos.



En tanto, el rostro que le fue implantado a Cameron Underwood fue el de un escritor que falleció tras combatir contra una enfermedad mental.