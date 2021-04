En el estado de Colorado, Estados Unidos, un niño de entre 13 o 14 años encontró durante una caminata un diente de Tyrannosaurus rex.

Jonathan Charpentier, alumno de octavo grado, es el descubridor de dinosaurios más reciente del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Encontró un diente de Tyrannosaurus rex mientras hacía una caminata en el sureste del condado de Boulder.

“Nunca esperé algo así. Era brillante y me llamó la atención, así que lo recogí, pero no tenía ni idea de que sería un diente de dinosaurio. Cuando llegué a casa y me lavé, supe que no era una piedra, sino otra cosa”, declaró a CBS4 Charpentier.

Tras encontrar el diente Charpentier le entregó objeto al curador de dinosaurios de DMNS (Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver), Joe Sertich.

“Al principio no podía creerlo, pensé: ‘No hay forma de que pueda ser algo tan interesante’, pero algo que sentí que decía: ‘Envía un correo electrónico al museo y ve si dicen algo al respecto’”, explicó el adolescente sobre su descubrimiento.

Sertich, el al curador de dinosaurios, explicó que el encuentro quizás se dio por que Colorado es el principal territorio donde habitaban los T-Rex.

“Según el área donde salió este diente, es lo que llamamos la ‘Formación Laramie’, que se vende entre aproximadamente 68 millones y 68 millones y medio de años, por lo que han pasado aproximadamente 2 millones y medio de años antes de que los dinosaurios se extinguieran”, explicó el experto.

Además Sertich, añadió una explicación acerca del por que del descubrimiento: “Este es uno de los últimos dinosaurios que vivió aquí en Colorado.”

El descubrimiento del joven Charpentier significa una excavación más grande en busca de más huesos de dinosaurio en el lugar.

“Probablemente va a dar inicio a una gran cantidad de nuevas investigaciones, así que volveremos a esta área, tal vez con Jonathan, y recolectaremos más huesos y, con suerte, habrá más de un T-Rex por ahí. esperando que lo desenterremos “, comentó con ilusión Sertich.

Charpentier, que ahora forma parte de la historia de Colorado sin excavar, brindó algunos consejos para otras personas a las que les gusta salir al aire libre.

“Esté atento a estas cosas, porque realmente las puede encontrar en cualquier lugar”, recomendó Charpentier.

