Estados Unidos: Ex estudiante mató a 17 alumnos en secundaria de Florida [FOTOS y VIDEOS]

ACTUALIZACIÓN: Un hombre armado de 19 años abrió fuego el miércoles en una escuela secundaria de Florida, en Estados Unidos, de la que había sido expulsado, matando a 17 personas antes de que la policía lo arrestara, dijeron autoridades.



El tiroteo comenzó poco antes del cierre de la jornada diaria en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami. Imágenes de televisión transmitidas en vivo mostraron a estudiantes saliendo del edificio mientras decenas de policías y personal de emergencia llegaban al lugar.



El hombre armado fue identificado como Nikolas Cruz, quien había asistido a la escuela y fue expulsado por motivos disciplinarios no detallados, dijo el alguacil del Condado Broward, Scott Israel, en una conferencia de prensa horas después.



"Es una situación horrible", dijo a periodistas el superintendente de escuelas del condado de Broward, Robert Runcie.



El hombre armado se entregó a la policía sin ofrecer resistencia, dijo Israel. "Es catastrófico", sostuvo. "No hay palabras", agregó.



Doce de las víctimas murieron dentro de la escuela y otras dos justo afuera del edificio, una murió en la calle y otras dos fallecieron debido a sus heridas en un hospital, informó Israel. Añadió que las víctimas incluyen a estudiantes y adultos.



Se trata del tiroteo número 18 en una escuela de Estados Unidos en lo que va del año, según el grupo de activistas a favor del control de las armas Everytown for Gun Safety. La cifra incluye suicidios e incidentes en los que nadie resultó herido, así como el caso de enero en el que un joven de 15 años mató a dos estudiantes en una preparatoria de Benton, Kentucky.



Han pasado más de cinco años desde que un hombre armado mató a 20 estudiantes de primer grado y seis profesores en Newtown, Connecticut, avivando el debate de larga data sobre el derecho a la posesión de armas en Estados Unidos, que está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución. (Reporte adicional de Dan Whitcomb y Alex Dobuzinskis en Los Ángeles; Escrito por Scott Malone; Editado en español por Silene Ramírez y Ricardo Figueroa)



NOTA PREVIA



Policías de Florida (Estados Unidos) buscaban el miércoles al hombre que abrió fuego en una escuela secundaria y que hirió a unas 20 personas, según medios locales que mostraron a decenas de estudiantes huyendo de un edificio rodeados por efectivos de seguridad.



La secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami, fue colocada bajo un " código rojo" pero no había información oficial sobre víctimas, dijo una portavoz de la oficina del alguacil del condado.



La oficina del alguacil, que no pudo confirmar de inmediato si había heridos y cuántos eran, dijo a través de su cuenta en Twitter que el tirador aún estaba prófugo.



El diario Miami Herald citó a un jefe de bomberos local diciendo que al menos una persona había muerto en el ataque.



El canal de televisión de Florida WSVN-TV reportó que al menos 20 personas pudieron haber resultado heridas.



Imágenes de la televisión en vivo mostraban a decenas de estudiantes corriendo y alejándose de la escuela, abriéndose camino entre los oficiales que portaban armas pesadas y cascos y un gran número de vehículos de emergencia, incluyendo carros de policía, ambulancias y camiones de bomberos.



La televisora local FOX-10 informó que cinco personas fueron atendidas por paramédicos.



La escuela tiene aproximadamente 3.100 estudiantes, según datos federales.



Fuente: Reuters