Víctima de violación transmite por Facebook live ataque sexual en discoteca de los Estados Unidos

Una joven afroamericana fue víctima de una agresión sexual en el interior de una discoteca en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Un sujeto le suministró un sedante en su bebida para que no se pueda defender, sin embargo ella logró grabar su rostro con su telefono y transmitir todo por Facebook.



La cadena Fox informó que la víctima Jasmine Eiland fue abusada sexualmente en la discoteca Opera. "Ella fue dopada y llevada a una habitación donde no pudo defenderse", informó el prestigioso medio.



Pese a sus súplicas, el pervertido no se detuvo. Pese a ello Jasmine logró transmitir su rostro por Facebook live.

Al día siguiente del ataque algunos clientes de la discoteca vieron el video y de inmediato llamaron a la Policía para alertar del terrible hecho.



La policía ya tiene las imágenes del agresor. Aunque su identidad no ha sido revelado, ya se encuentran tras sus pasos.

El ataque contra Jasmine motivó una serie de protestas. Incluso después de unas horas el material fue retirado del Facebook.



En tanto, la administración de Opera emitió un comunicado informando que se encuentra cooperando con las autoridades para la captura del abusador.