El racismo es una tara en Estados Unidos. Lejos del ‘I have a dream’ de Martin Luther King Jr., en el país norteamericano los afroamericanos, hispanos u otras minorías sufren discriminación. Este lunes George Floyd, un hombre de color de 46 años, fue asfixiado por un policía al intentar pagar con un billete falso de 20 dólares-aunque luego se determinó que era verdadero-en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. El oficial lo sometió y le puso su rodilla en el cuello dejándolo inconsciente mientras el acusado sin pruebas gritaba: “¡No puedo respirar!". El video se ha viralizado en redes sociales poniendo en el tapete el racismo y la discriminación que se vive en el país dirigido por Donald Trump.

En el video, tomado por peatones que se toparon con la escena, se ve al hombre boca abajo en el pavimento y a un agente sobre él apretándole el cuello con una rodilla durante varios minutos, sin modificar su postura, pese a que se escuchan las quejas del hombre varias veces de que no puede respirar hasta que parece perder el sentido.

“Durante cinco minutos vemos cómo un agente blanco apretó su rodilla en el cuello de un hombre negro. Cinco minutos”, dijo conmovido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una conferencia de prensa junto al jefe de Policía, Medaria Arradondo, quien anunció que los agentes implicados habían sido suspendidos con sueldo.

“Cuando uno escucha que alguien clama por socorro, se supone que hay que socorrerlo”, añadió. “Este agente falló en el sentido humano más básico. Lo que ocurrió anoche fue, simplemente, horrible”.

En el video se oye que el hombre se queja: “Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar”.

También se oye la voz de una mujer que señala que el hombre está sangrando por la nariz.

Otro transeúnte, en medio de insultos, grita al agente: “Eso es una m...a, hermano. Le impides respirar, hermano. Levántalo del suelo. Estás portándote como un carajo”.

En la grabación también se ve a otro policía, de rasgos asiáticos, que contempla la escena interponiéndose entre su compañero y los curiosos, a los que impide que se acerquen.

“Estás disfrutándolo”, se oye decir a uno de los testigos.

“A esta altura ya podrías haberlo metido en el auto. No está resistiéndose, nada. Estás disfrutándolo. Tu lenguaje corporal lo dice... Sabes bien que es todo una farsa ahora”.

Otra transeúnte, según la grabación, urge a los agentes a que le tomen el pulso al individuo y en un momento dado asegura: “Ahora ya no responde, no se mueve”.

El agente no retira su rodilla del cuello del detenido hasta que, tras la llegada de una ambulancia, dos paramédicos se aproximan al lugar para subir a una camilla al sujeto, que ya no responde porque había fallecido.

#BlackLivesMatter:

Por quienes reclaman por el asesinato de George Floyd luego de ser detenido por la Policía en Minneapolispic.twitter.com/1E6hA9wNJo — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 28, 2020

PROTESTAS EN ESTADOS UNIDOS POR GEORGE FLOYD

Con carteles de #BlackLivesMatter, #JusticeForGeorgeFloyd (que se volvieron tendencias mundiales en Twitter) y “I can’t breathe” (“No puedo respirar”), miles de estadounidenses salieron a las calles para reclamar por los derechos de las minorías. Los manifestantes se enfrentaron a la Policía y saquearon e incendiaron tiendas en Minneapolis, en una protesta que se extendió hasta la madrugada del jueves y dejó un muerto de bala.

La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos en tanto formó una barricada humana para evitar que los manifestantes saltaran una valla que rodea la comisaría donde trabajaban los oficiales acusados de matar a George Floyd.

En medio de los incendios y actos violentos ocurridos, un hombre murió por impacto de bala en la zona donde se dieron las manifestaciones, anunció la policía, que arrestó a un sospechoso.

En otros puntos de la ciudad, como el lugar donde el lunes se produjo el arresto de George Floyd, manifestantes se reunieron pacíficamente para exigir “justicia”.

Vieron las protestas EEUU a raíz del crímen de George Floyd en manos de la policía?. Van dos días de protestas en Minneapolis y otras partes de de EE.UU y han atacado a la policía, destruido y saqueado TODO!. pic.twitter.com/MjllUFiUiE — HonorYGloria♥️⚘#Apruebo (@JoviNomas) May 28, 2020

ALCALDE DE MINNEAPOLIS DESPIDE A CUATRO POLICÍAS POR GEORGE FLOYD

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que el martes anunció el despido de los cuatro agentes implicados en la muerte de George Floyd, pidió este miércoles el arresto del responsable.

“En las últimas 36 horas he lidiado con una pregunta fundamental: ¿Por qué el hombre que mató a George Floyd no está en la cárcel? Si lo hubiera hecho usted, o lo hubiera hecho yo, estaríamos entre rejas en este momento”, dijo el burgomaestre.

Por su parte, la congresista Ilhan Omar, que representa a la ciudad de Minneapolis, dijo que “el agente de Policía que mató a George Floyd debería ser imputado por homicidio”.

Aunque el FBI ha abierto ya una investigación sobre la muerte de George Floyd, un grupo de manifestantes se dirigió a la vivienda del fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, con jurisdicción sobre Minneapolis, para exigirle la imputación de los agentes.

Otro grupo se dirigió al hogar del agente directamente implicado en la muerte de George Floyd, Derek Chauvin, en cuya entrada marcaron con pintura roja la palabra “asesino” y otras inscripciones hasta que fueron dispersados por antidisturbios.

Protestas y manifestaciones por el crimen del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en el estado de Minnesota. (Agencias)

¿QUIÉN FUE GEORGE FLOYD?

George Floyd era un exguardia de seguridad, padre de una niña de 6 años, que era originario de Houston. Amante del baloncesto y del fútbol americano. También intentó tener un nombre en la industria del hip-hop, pero no tuvo mucho éxito.

También era un gran amigo del exjugador de la NBA, Stephen Jackson, quien al enterarse de la noticia escribió en su cuenta de Instagram: “Me enfurece tanto que después de todas las cosas por las que pasaste y de que te comportaste lo mejor posible, te sacaron así”.

LeBron James también publicó en su cuenta de Instagram la imagen del policía con su rodilla sobre el cuello de un esposado Floyd junto a otra fotografía del exmariscal de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, arrodillado durante la interpretación del himno antes de un juego en señal de protesta por la violencia policial contra los negros.

El líder de los Angeles Lakers escribió: “¿Entiendes ahora o todavía es confuso para ti?”.

La familia de George Floyd está devastada ante el crimen

“Quiero que estos policías sean acusados de asesinato, porque eso es exactamente lo que hicieron, cometieron un asesinato contra mi hermano (...) Tengo fe y creo que se hará justicia”, dijo Bridgett Floyd, la hermana de George Floyd, a la NBC.

“No podemos tener dos sistemas legales, uno para los negros y otro para los blancos”, agregó el abogado de la familia, Benjamin Crump, a la misma televisora.

Por su parte, la madre de la hija de George Floyd, Roxie Washington, dijo al Houston Chronicle que lamentó cómo actuó el policía: “Es cruel cómo murió, se lo han robado a mi hija”.

