Melania Trump volvió a aparecer sin sostén en público y no le importan las críticas | FOTOS

Después que apareciera sin sostén durante el discurso del 4 de julio pasado, Melania Trump, esposa del presidente estadounidense Donald Trump, insistió en no llevar brassiere por segunda vez, algo que se está haciendo común en la primera dame del país norteamericano.

Melania Trump fue criticada durante el discurso de Donald Trump en Estados Unidos el 4 de julio pasado, por usar un vestido blanco en plena lluvia. Este, que fue diseñado por Carolina Herrera, ronda los 3 mil euros y dejó ver más de la cuenta al público que se encontraba en Washington D.C.



Pese a las críticas, Melania Trump insistió en no usar sostén. Esta vez fue cuando bajó de un helicóptero con Donald Trump para llegar a la Casa Blanca, dejando en claro que no era la última vez que no utilizará brassiere.



Melania Trump apareció con un vestido crema, dejando de nuevo al descubierto que no llevaba sostén, acompañada de su esposo Donald Trump.