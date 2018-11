México quiere evitar ejecución de sujeto que asesinó a su familia y se casó con la amante en Estados Unidos

El gobierno de México intenta frenar la ejecución de su ciudadano Roberto Moreno Ramos, a través de la inyección letal, prevista en Texas(Estados Unidos) para este miércoles por un "caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional", aseguró Alejandro Alday, asesor jurídico de la cancillería del país azteca.

Moreno Ramos fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato un año antes en el municipio de Progreso, en el estado de Texas (Estados Unidos), de su entonces esposa -Leticia, de 42 años- y sus hijos Abigail (7) y Jonathan (3). Y luego de cometer los homicidios se casó con su amante.



Un mes después, las autoridades hallaron los cuerpos de la mujer y los niños enterrados en el baño de la vivienda familiar. Moreno Ramos los había matado a golpes con un objeto contundente que nunca fue encontrado.



Moreno Ramos recibirá la inyección letal en punto de las 6:00 p.m. en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville, Texas, al noroeste de Houston, en Estados Unidos.

El caso de Moreno Ramos, originario del estado de Aguascalientes, en México, es uno de los incluidos en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya conocida como 'Fallo Avena', que en 2004 ordenó revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.



Sin embargo, en lo que respecta a Moreno Ramos el fallo no se ha cumplido, y por tanto no se ha atendido con propiedad un caso que "está viciado de origen y tiene posteriormente una serie de fallas que constituyen violaciones de derechos humanos".



El Consulado de México tuvo conocimiento de la detención de Moreno Ramos 11 meses después de que se produjera, lo que "quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia" consular efectiva, garantizado por la Convención de Viena de 1963.



El consultor jurídico de la Cancillería enfatizó que Estados Unidos "no ha dado cumplimento cabal al 'Fallo Avena'", y que hay otras cinco personas incluidas en dicha resolución que ya han sido ejecutadas en el estado de Texas.