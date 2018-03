Mujer se 'casa' con un árbol para evitar que lo talen [FOTOS]

En su intento por salvar a un ficus de 100 años, una mujer llamada Karen Cooper no tuvo mejor idea que casarse con el árbol. Así como lo lees. El hecho ocurrió en Florida, Estados Unidos.



Inspirada en las activistas mexicanas, que contrajeron nupcias con árboles en ceremonias simbólicas para protestar contra la deforestación de los bosques, Cooper decidió casarse con el ficus para evitar que lo talen.



Según The News-Pres, el ficus, en cuestión, es un árbol centenario que está en el centro de la polémica debido a que los funcionarios de la ciudad vienen discutiendo la posibilidad de cortarlo desde el año pasado.



Es por eso que, a modo de protesta, Cooper organizó una boda el fin de semana que incluyó un vestido blanco, torta e invitados en el parque Snell Family de Fort Myers, donde precisamente se encuentra el enorme ficus.



" Lo vi y pensé que deberíamos casarnos con el ficus, como algún tipo de broma, pero la gente me dijo que era una buena idea. Así que dije, de acuerdo, vamos a hacerlo", contó Cooper a The News-Press.



Todo parece indicar que la ceremonia simbólica y el revuelo en redes sociales ha funcionado, pues las autoridades de la ciudad están reconsiderando sus planes de cortar el árbol. Sin embargo, Cooper cree que "todavía no está a salvo".



" Si cortan este árbol, quedaré viuda”, agregó Cooper. Su matrimonio con el ficus ha dado la vuelta al mundo y es viral en las redes sociales.