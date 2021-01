VIVE UN CALVARIO. Patrick D’Angelo Oliveira, niño de padres peruanos nacido en Estados Unidos, está viviendo un infierno tras ser separado de su familia luego de ser ingresado a un hospital de Florida por fibrosis pulmonar.

En redes se viralizó un video del menor de 13 años hablando por videollamada con su mamá. “Estoy acá en el hospital de Florida. Extraño a mis papás... hasta me pusuieron este GPS para que no me escape de la unidad”, dice entre lágrimas, mientras su madre trata de calmarlo.

Todo empezó el pasado octubre, cuando Patrick ingresó a un hospital de Maryland con taquicardia y fiebre, según informó Telemundo. A su mamá, Silvia Oliveira, le pidieron una autorización para realizarle exámenes profundos al corazón y pulmón. “A mi hijo tres horas después lo sacan en estado de coma, en el que estuvo seis días”, dijo para el mencionado medio.

El menor fue diagnosticado con fibrosis pulmonar y su madre indica que se negó al tratamiento porque temía que empeorara. “Ya no podía confiar en los médicos”, aseguró.

Sin embargo, todo empeoró en diciembre, cuando recibieron una orden del departamento de Salud y Servicios Humanos informándoles que perdieron la custodia de su hijo por ponerlo en riesgo. Ahora, Patrick está al cuidado del hospital.

Desesperados, los padres intentaron sacar al menor pero fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami y separados de él. Mientras ellos fueron devueltos al Perú por ser ilegales, el niño fue llevado nuevamente al hospital.