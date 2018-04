Rusia: Aerolíneas estadounidenses dejaron de sobrevolar el país europeo, ¿por Siria? [FOTOS y VIDEO]

Las aerolíneas estadounidenses comenzaron a desviar sus vuelos para evitar cruzar el espacio aéreo ruso, pocas horas antes de que expire un acuerdo con Rusia sobre el uso de los corredores aéreos, anunció el martes el Departamento de Estado.



Decenas de vuelos comerciales estadounidenses usan el espacio aéreo de Rusia cada día, la ruta más corta y más económica para llegar a Asia, gracias a un acuerdo bilateral que expiró el martes.



Según la portavoz diplomática de Estados Unidos Heather Nauert, el embajador en Moscú Jon Huntsman tratará de desbloquear la situación hasta último momento.



Responsables de la aviación civil de Rusia tenían que haber participado esta semana en reuniones en el Departamento de Estado, en Washington, pero cancelaron su visita sin dar una explicación, según informó Nauert.



Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos, Francia y Reino Unido el fin de semana pasado contra instalaciones militares sirias encolerizaron a Rusia, que ya usó en el pasado los corredores aéreos como una moneda de cambio diplomática.



"La autorización de los rusos expira hoy", advirtió Nauert durante una rueda de prensa.



"Algunas compañías aéreas tomaron la decisión de desviar sus vuelos, inquietas por esta expiración", añadió la portavoz, que expresó su voluntad de que el transporte aéreo no se vea "perturbado".



Nauert aseguró que se podría alcanzar un acuerdo a última hora con Rusia.



"El gobierno ruso le dijo a nuestra embajada 'No se preocupen, no haremos nada que afecte al transporte aéreo de Estados Unidos'", explicó la portavoz. "Esperamos una respuesta rusa durante el día. Esperamos que lo mantengan", agregó refiriéndose al acuerdo.

