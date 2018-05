En YouTube se comenzó a viralizar las palabras xenofóbicas y racistas de Aaron Schlossberg, un reconocido abogado estadounidense, que insultó a los clientes y meseros de un restaurante en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos ) por hablar en español.



El video que se viralizó en YouTube fue colgado por uno de los presentes donde se aprecia al sujeto amenazar con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si continuaban hablando en castellano.



"Su personal habla en español a los clientes cuando deberían hablar en inglés. Es América. Haré un seguimiento, supongo que no están documentados. Así que mi próxima llamada es a la policía de inmigración para expulsar a cada uno de ellos de mi país", reclamó Schlossberg, de 42 años, como se aprecia en YouTube .



No es la primera vez que Schlossberg está metido en problemas, el 25 de mayo de 2017 el abogado profirió insultos xenófobos contra un grupo de personas que profesan el judaísmo que apoyaban la causa palestina: “Ustedes no son judíos, ustedes no son judíos”, gritó el abogado como han viralizado algunos usuarios en YouTube .



Después que el último video de Schlossberg se viralizara en YouTube , se abrió una propuesta para recoger 10 mil firmas para que apoyen la inhabilitación como abogado en Change.org.



Un abogado estadounidense insultó a hispanos que hablaban español. (Video: YouTube)

Otra iniciativa se abrió en la plataforma gratuita para recolectar fondos GoFundMe, con la intención de contratar unos mariachis que, gustosamente, ofrecieran una serenata al letrado que aparece en YouTube .



La campaña, cuyo objetivo inicial era recaudar 500 dólares llegó fácilmente a los 1.094 dólares, y, según los organizadores, podría cancelarse este jueves, de confirmarse el ofrecimiento de un grupo que se dijo dispuesto a brindar el recital completamente gratis tras viralizarse las imágenes en YouTube .



Los organizadores, que recibieron sugerencias de enviar un camión de tacos y hasta las infaltables piñatas de las fiestas mexicanas, decidieron que no revelarían la hora ni la fecha para evitar que algún movimiento quisiera contrarrestarlos.



Hoy, vestido con traje oscuro con corbata a rayas, un gorro de esquí negro, un maletín y cubriéndose con un paraguas de las cámaras, Schlossberg intentó, otra vez celular en mano, hacerse paso mientras esquivaba a periodistas que esperaban a la salida de su casa.



También empiezan a aparecer videos en YouTube de otros presuntos afectados por las palabras de este profesional que hoy fue personaje de portada del rotativo Daily News, acompañado por la frase, en español: "¡Jódete idiota!".

Aaron Schlossberg intentó esquivar a la prensa. (Video: YouTube)

