El aterrador momento en que una niña fue pateada reiteradas veces por su profesora en una escuela 

En YouTube se viralizó cuando una profesora pateó a una alumna, una niña de 5 años, en la primaria Bluejacket Flint, en la ciudad de Shawnee, en Kansas, Estados Unidos. La madre denunció el hecho cuando su hija le dijo que "no me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó".

Tras una reunión con las autoridades del colegio, la madre pidió que se revisen los videos-el cual, posteriormente, se viralizó en YouTube-con presencia de la profesora, identificada como Crystal Smith, quien en todo momento negó que haya agredido a la menor.



"No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por la biblioteca", indicó la maestra hasta que las imágenes viralizadas en YouTube la desmintieron.



Cuando vieron las cámaras de seguridad se descubrió la verdad: la profesora pateó fuertemente a la menor.



En el video viral de YouTube, la niña apareció escondida en una estantería para libros a nivel del piso en la biblioteca de la escuela. Después de dialogar con otra mujer, se acercó a la menor cuando repentinamente Smith la arrastra del brazo y le patea la espalda.



"Cuando vi el video se me rompió el corazón, porque todo lo que ella dijo, se sentó a la mesa conmigo y mintió sobre todo, me mintió. Le mintió a todos. Y fue casi convincente", dijo a la madre, indignada.



Tras quedar demostrado el abuso de la docente-que fue viralizado en YouTube-, fue dada de baja administrativa de forma temporal mientras continúan las investigaciones del caso.