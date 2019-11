Zach Christensen, un policía de Farmington (Nuevo México, Estados Unidos), tuvo que dimitir luego de agredir a una niña de 11 años porque "bebió más leche de la que debía" el pasado 27 de agosto en una escuela de la ciudad.

En las imágenes viralizadas en YouTube, el oficial, ahora retirado, estampó a la menor contra un muro, utilizando la fuerza desproporcionada.



El ex policía se defendió, indicando que las razones para perseguir a la chica y agredirla con tanta violencia era que había bebido "más leche de la que le correspondía".



En la grabación de YouTube se puede oír que el adulto le reprochó que, además, "tiró leche al suelo". La menor se encontró acorralada y lo único que deseaba era sacárselo de encima mientras lloraba.



Un trabajador de la administración de la escuela intervino para que el oficial soltara a la menor. "No es una amenaza para ti ni para los otros", le recriminó, pero Christiansen respondió que sí lo era, y siguió forcejeando.



Tras la difusión del video de YouTube, el jefe del departamento de la policía de Farmington condenó las acciones de Christiansen. "No hay excusa para la manera en la que trató a la niña", dijo.



El policía fue confrontado por sus superiores. Pese a las pruebas irrefutables, Christiansen intentó mentir, sosteniendo que la menor había agredido al personal de la escuela: no le creyeron y fue suspendido del servicio. Días después, presentó su renuncia.



La familia de la menor presentará una reclamación contra la policía porque el abogado de su distrito rechazó presentar cargos contra Christiansen.