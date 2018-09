En YouTube se comenzó a viralizar cuando la ciudadana estadounidense McKenna Denson denunció públicamente a Joseph Bishop, expresidente de la iglesia mormona, justo cuando él se encontraba escuchando la prédica. Sin embargo, pese a la denuncia de la mujer dos sujetos, quienes eran parte de la congregación, la sacaron a empujones para que no siga hablando, en Estados Unidos.

Como explica en el video de YouTube, Denson regresó a Chandler, Arizona, para enfrentar a quien la violó reiteradas veces en 1984 cuando era parte de la iglesia mormona.



La mujer, quien se paró frente a la congregación mormona para dar su testimonio-como se aprecia en las imágenes de YouTube-, pues no se esperaban lo que ella diría sobre Joseph Bishop, antiguo líder de la iglesia mormona, cuando ella concurría en 1984.



La denunciante indicó que no vivía allí, sino en Colorado, pero quería dar su testimonio sobre lo que le sucedió cuando asistía a la iglesia mormona y depositar su "confianza y amor en el Salvador".



Mujer denunció a líder de la iglesia mormona que la violó, pero la sacaron a empujones del lugar. (Video: YouTube)

"La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles encubren a un depredador sexual que vive en su barrio. Su nombre es Joseph Bishop. Era el presidente en 1984, cuando me violó en el sótano del Centro de Entrenamiento Misionario", dijo la mujer ante la sorpresa de los feligreses que se encontraban allí, incluido el mismo Bishop, como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Cuando la mujer quiso seguir, dos hombres se acercaron a ella para sacarla del púlpito-como se aprecia en el video de YouTube-, pero Denson no se dejó y prosiguió con sus palabras.



“No me toquen, no me asalten, debemos mantener a los depredadores sexuales a raya, así sean pedófilos o violadores como Joseph Bishop”, agregó como se aprecia en el video que se convirtió en viral en YouTube.



Tras la difusión de las imágenes en YouTube, la iglesia mormona se quejó de Denson por "interrumpir la ceremonia por una causa personal", según The Washington Post.



"La grabación y publicación de estas interrupciones en las redes sociales para buscar la atención del público y la cobertura de los medios, lamentablemente muestra una desafortunada falta de respeto por los demás. Solicitamos respetuosamente a aquellos con quejas personales que encuentren otros medios para comunicar sus mensajes que alterar la santidad de un servicio de adoración", dijo, increíblemente el portavoz, tras la difusión de las imágenes en YouTube.