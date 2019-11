Evo Morales tras renuncia: "No tengo por qué escapar, no he robado nada"

Evo Morales renunció al cargo de jefe de estado de Bolivia y en su discurso de dimisión dio sus razones por las que se aleja del cargo después de 14 años. El exmandatario lamentó que la Policía y las Fuerzas Armadas de su país comploten en llevar a cabo un "golpe cívico" y culpó a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, a los que acusa de instar un golpe de Estado para echarle del poder.



“Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar con la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano”, agregó Morales

"Quiero decirles a mis hermanos que la lucha no termina acá, los humildes, los pobres, vamos a continuar con esta lucha” , recalcó Evo Morales



"No perjudiquen, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Le he dicho a todos los bolivianos y al mundo entero que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, inédito, sin embargo, tengo la obligación de buscar la paz” , añadió.



NO SE IRÁ DE BOLIVIA



En otro momento, Evo Morales afirmó que se quedará en el trópico de Cochabamba, donde inició su carrera política y que no escapará a ningún lado. "Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escaparme, que me digan si estoy robando algo, que me diga, que presente una prueba. Si piensa que no hemos trabajado, véanlo, miles de obras, gracias al crecimiento económico. En un momento ganamos menos que el dirigentes sindical declarado en comisión, ahora lo estamos diciendo eso. Si no hay un golpe judicial, ha habido un golpe cívico, político, policial. No son toros los policías”.



Tras recordar su condición indígena, manifestó que al comienzo de la jornada había renunciado a su triunfo electoral para un cuarto mandato seguido hasta 2025.



"Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero", exclamó Evo Morales, al término de sus "trece años, nueve meses y 18 días" en el poder desde que tomó posesión el 22 de enero de 2006.