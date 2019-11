Ante la amenaza de militares y policías y el desborde popular, Evo Morales renunció al cargo de presidente de la república de Bolivia tras anunciar esta mañana la realización de nuevas elecciones. Este anuncio se da luego que el comandante en jefe de la institución castrense, Williams Kaliman, y el comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, leyeron por separado sendos comunicados, sugiriendo la renuncia del ahora expresidente.



Desde que se comunicó su reelección por cuarta vez en medio de denuncias de fraude, el pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que enfrentar a su propio pueblo que salió a las calles a protestar en su contra y exigiendo nuevos comicios electorales.

“Por qué decidí esta renuncia, para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como le hermano Teodoro Mamani en Potosí. Para que non sigan perjudicando a comerciantes y a transportistas que no dejan trabajar en Santa Cruz”, dijo Evo Morales al confirmar su salida.



Luego agregó: “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar con la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano”.

Por ello, tras tres semanas de protestas, Evo Morales anunció esta mañana la realización de nuevas elecciones luego que la OEA emitiera un informe que advierte de serias de irregularidades en el cómputo de resultados de los comicios, tras los que el órgano electoral dio vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo.



De acuerdo al discurso de esta mañana de Evo Morales, las nuevas elecciones se dan en aras de "pacificar" el país, inmerso en una grave crisis desde que al día después de la votación comenzaran las sospechas de fraude.



Desde el inicio de las protestas en Bolivia, al menos tres personas han fallecido y 421 han resultado heridas a causa de los enfrentamientos ente partidarios y detractores de Evo Morales, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

VICEPRESIDENTE TAMBIÉN RENUNCIA



El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, también dimitió también a su cargo, luego de que Evo Morales renunciara como jefe de Estado.



Evo Morales y Linera aparecieron juntos por sorpresa en un video en el que también hacen un llamado a la pacificación del país.

ALIADOS SE VAN CON EVO



Tras el anuncio de la dimisión de Evo Morales, la ola de renuncias en puestos claves del gobierno boliviano y aliados del ahora exmandatario no se hicieron esperar, ya que la mayoría decidió dar un paso al costado a través de videos y cartas, pues hasta el momento están como no habidos.



La primera en renunciar fue la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque Quispe, quien se encuentra con orden de captura ordenada por la Fiscalía boliviana por el presunto delito de fraude.



Choque Quispe indica en su carta de renuncia "irrevocable" que tomó la decisión para someterse a "cualquier investigación", luego de un informe de la OEA que señala "presuntos hechos irregulares" en las elecciones del 20 de octubre.



En la carta reafirmó su "voluntad para una investigación justa en apego a los derechos humanos y normativa del país".

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, es otra de las autoridades que presentó su renuncia al cargo, según informó la oficina de prensa de la entidad. "Mediante la presente hago conocer mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta de la Aduana Nacional, agradeciendo al pueblo de Bolivia por haber permitido hacer una buena gestión, queda a disposición mi cargo"