Mujer discriminó a un empleado por tener síndrome de Down: "Le sacó el puesto a una persona normal"

Ana Paula Álvarez de Lasarte publicó un indignante comentario en su cuenta deFacebook después que se quejara por haber sido atendida, en una sandwichería de la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe (Argentina), por un joven con síndrome de Down.

"Me llama la atención que un emprendimiento nuevo tenga a un empleado con síndrome de Down sabiendo la cantidad de jóvenes que buscan su primer empleo o peor, jóvenes con familias con hijos a los que le niegan la oportunidad de tener un trabajo digno.", inició Álvarez de Lasarte en su cuenta de Facebook.



Sin embargo, la mujer, quien esperó recibir apoyo en Facebook, comenzaron a criticarla por sus comentarios discriminatorios y en contra de la inclusión, por lo que, posteriormente, cerró su cuenta de la red social, aunque ya se volvió viral su comentario.



La mujer fue por primera vez a The Sandwich Zone, y su mesa fue atendida por David, un joven con síndrome de Down y quien fue contratado hace dos meses cuando se abrió el local. Aunque Álvarez de Lasarte no dijo nada sobre este tema en el restaurante, en su comentario de Facebook no fue lo mismo.



"Supongo y doy por sentado que este sujeto tiene una pensión. Ahora, ¿por qué sacarle un puesto a una persona normal? ¿Será marketing publicitario?", agregó en su comentario en Facebook.



La mujer fue criticada por su comentario contra un trabajador con síndrome de Down. (Foto: Facebook) La mujer fue criticada por su comentario contra un trabajador con síndrome de Down. (Foto: Facebook)

Asimismo, la mujer dejó por sentado que no regresará al lugar: "Tanto yo, como varias personas no compartimos su modalidad al contratar personal que deja mucho que desear. En estas circunstancias, tanto mis amistades como yo, declinamos en asistir", sostuvo en su cuenta de Facebook.



El dueño del negocio salió en defensa de su trabajador tras la crítica de la mujer en Facebook: "Soy papá de una chica con capacidades diferentes. Y hace dos meses fuimos a la casa de David a ofrecerle esta oportunidad laboral. Con mi mujer éramos muy conscientes de lo que hacíamos porque lo vivimos a diario en casa. Somos conocedores del tema y lo elegimos para que se sumara al proyecto".



David es uno de los empleados más queridos por sus compañeros: "En nombre de The Sandwich Zone, agradecemos a todos por el apoyo brindado a David. Todo es más lindo cuando se hace de corazón", escribieron en la cuenta oficial de Facebook.



David no solo es mesero: también es un gran nadador, además de practicar taekwondo y de formar parte de un grupo de folklore.



Incluso, se da tiempo para jugar fútbol: pertenece a Boca Juniors y la selección con síndrome de Down. Uno de sus sueños es levantar la Copa del Mundo.